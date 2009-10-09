Ющенко начал визит в Кишинев

Начался визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Кишинев (Республика Молдова), где он примет участие в заседании Совета глав государств - участниц Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, Украина рассматривает СНГ как площадку для проведения межгосударственных консультаций и переговоров, а участие в саммите в Кишиневе – как возможность продолжения политического диалога на уровне глав государств-участниц Содружества, в первую очередь в двустороннем формате.

Следовательно, внимание главы государства будет сосредоточено на поддержании двустороннего политического диалога на уровне глав государств - участниц Содружества и установлении контактов с новым руководством Республики Молдова.

Будучи одним из государств - основательниц СНГ, Украина не присоединилась к Уставу СНГ. Статус наблюдателя позволяет нашему государству принимать полноценное участие в деятельности Содружества и работе ее высших и отраслевых органов и свободно выбирать формат и уровень участия в отдельных направлениях многостороннего сотрудничества, исходя из внешнеполитических приоритетов Украины.

В то же время это мероприятие предоставляет возможность еще раз продемонстрировать государствам - участницам СНГ позицию Украины о приоритетности экономического направления сотрудничества Содружества.

Программой рабочего визита Президента Украины предусматривается участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком и расширенном форматах.

Во время встречи Совета глав государств планируется рассмотреть вопросы по общих мероприятиям с целью преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса; обращение глав государств - участниц СНГ к народам государств-участниц и мировой общественности в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне; прекращение действия ряда решений Совета глав государств и сохранение декларирующих преданность общепризнанным принципам суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, осуждение сепаратизма, отказ от признания сепаратистских режимов и предоставления им поддержки и др.

В рамках визита планируется проведение переговоров Президента Украины В.ЮЩЕНКО с и.о. Президента Республики Молдова Михаем ГИМПУ и премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ.