МИД России заявляет, что Медведев не отказывался от встречи с Ющенко

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не отказывался от встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Кишиневе в рамках заседания Совета глав государств СНГ.

Об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН.

«Никто ни от каких встреч не отказывался», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

В частности, он напомнил, что в настоящее время проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Кишиневе, в котором принимают участие главы МИД России и Украины. Кроме того, по словам А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что завтра также в Кишиневе пройдет Совет глав государств СНГ, в котором принимают участие президенты Украины и России.

«Они (президенты – УНИАН) будут находиться в совместном формате в рамках СНГ и принимать участие в обсуждении тех вопросов, которые находятся в повестке дня», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.