Третьяков рад тому, что Порошенко возвращается в большую политику

Народный депутат от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что коалиция поддержит кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.

По его словам, «коалиция на сто процентов поддержит кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО». При этом А.ТРЕТЬЯКОВ добавил: «То, что Петр ПОРОШЕНКО возвращается в большую политику, я очень рад».

Как известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в парламент кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.