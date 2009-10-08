Третьяков рад тому, что Порошенко возвращается в большую политику
10:29, 08 октября 2009Политика
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«Коалиция на сто процентов поддержит»
Народный депутат от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что коалиция поддержит кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины.
Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.
По его словам, «коалиция на сто процентов поддержит кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО». При этом А.ТРЕТЬЯКОВ добавил: «То, что Петр ПОРОШЕНКО возвращается в большую политику, я очень рад».
Как известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в парламент кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.
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