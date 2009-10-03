Яценюк на свои деньги построил памятник императору Францу-Иосифу

Лидер Общественной инициативы Фронт перемен Арсений ЯЦЕНЮК открыл в Черновцах на собственные средства памятник императору Австро-Венгрии Францу-Иосифу Первому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фронта перемен, первый камень под будущий памятник политик заложил год назад во время празднования 600-летия Черновцов. Сегодня в сквере на улице Марии Кордубы состоялось его торжественное открытие.

В церемонии приняли участие Черновицкий городской председатель Николай ФЕДОРУК, представители областной власти, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Украине Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «открытие памятника императору Австро-Венгрии – это возобновление исторической справедливости. «Состоялась справедливая оценка исторических событий на Буковине. Ведь Украина и Буковина были частью империи, и именно в период существования этой империи здесь происходило очень серьезное развитие. Черновцы начали развиваться как национальный культурный центр, начиная с открытия университета и заканчивая четырьмя украиноязычными школами, украинскими газетами и в целом экономическим, социальным и политическим движением», – сказал лидер Фронта перемен.

При этом политик акцентировал на том, что «это - не печаль по империи, это - дань достижениям». «Великое историческое прошлое всегда формирует великое историческое будущее. Так всегда случалось, что Украина была частью больших объединений. Но я убежден в том, что обязательно будет так, что Украина станет инициатором больших объединений», - сказал А.ЯЦЕНЮК и выразил уверенность, что Украина может и обязана быть инициатором нового объединения – Восточноевропейского. «Его я вижу от Ужгорода до Владивостока. И Киев будет центром», - подчеркнул политик.

Справка УНИАН. Черновцы достигли наибольшого расцвета, когда Буковина входила в Австро-Венгерскую империю во времена императора Франца-Иосифа Первого (1848-1916). Именно с его именем связано бурное экономическое и культурное развитие города, в частности появление железной дороги Черновцы-Львов, введение в действие электрического трамвая, водопровода и канализации, сооружение кафедрального собора, городского театра, школ, среди которых четыре народные школы с украинским языком обучения. В 1875 году основан Черновицкий университет.