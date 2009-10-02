Ющенко рассказал про «тормоз номер один» для экономики Украины

Виктор Ющенко считает кризис шансом перестроить экономику. Для этого, по мнению Президента, необходимо осуществлять эффективные реформы, но правительство этого не делает. В специальном выпуске телепрограммы «Общественный диалог», в котором глава государства принял участие во время рабочей поездки во Львовскую область, Ющенко раскритиковал слабую бюджетную политику, которая «стала угрозой номер один для экономической стабильности государства». «Отсутствие реформ сегодня трансформирует кризис в следующий год», - цитирует Президента его пресс-служба.

Также Ющенко обратил внимание на непрофессиональный подход к разработке государственного бюджета текущего и следующего лет. «Дефектный некомпетентный бюджет в этом году, который был принят по просьбе правительства, а затем не был сбалансирован, стал тормозом номер один для экономики страны», - убежден Виктор Ющенко.

Президент также указал на стремительный рост внутреннего и внешнего государственного долга, на обслуживание которого будут тратиться огромные средства бюджета 2010 года. «В 2010 году обслуживания внутренних и внешних заимствований страны, которые взяло нынешнее правительство, будет стоить расходов больших, чем финансирование расходов на оборону и здравоохранение вместе взятых», - сказал Президент.