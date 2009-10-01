Киргизов обязали петь национальный Гимн во время его исполнения

Граждане Киргизии отныне будут обязаны петь национальный Гимн во время его исполнения

За это нововведение проголосовало подавляющее большинство депутатов парламента, - передает ИТАР-ТАСС. Ранее граждан Киргизии обязали на официальных мероприятиях во время исполнения Гимна стоять, приложив правую руку к левой стороне груди. Сегодня же приняты поправки об обязательном звучании Гимна перед началом и после завершения передач на всех телеканалах и радиостанциях, вне зависимости от того, государственные они или нет.