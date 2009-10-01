Чечетов предлагает Януковичу и Тимошенко закопать топор войны

Народный депутат, член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ предлагает после президентских выборов провести круглый стол между победителем и побежденным, результатом которого должен стать новый формат коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Дискуссионного клуба при Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Выступая перед студентами МАУП, М.ЧЕЧЕТОВ выразил уверенность, что на нынешних президентских выборах победителем станет лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ или премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. В любом случае, по мнению депутата, победа на выборах будет одержана с небольшим преимуществом в несколько процентов. Как следствие, М.ЧЕЧЕТОВ прогнозирует очередной политический раскол и противостояние в Украине, поскольку, по его мнению, за В.ЯНУКОВИЧА будет голосовать восток и юг Украины, за Ю.ТИМОШЕНКО – запад.

Единственный выход из этой ситуации народный депутат видит в проведении круглого стола между победителем и побежденным, по результатам которого должен быть определен новый формат коалиции, задачей которой будет консолидация Украины в одно политическое целое. По его словам, одним из вариантов разрешения конфликта может стать выдвижение побежденного кандидата в президенты на должность премьер-министра.

«Только так можно будет «закопать топор войны». Еще один год противостояния Украина не выдержит», - сказал народный депутат.

При этом М.ЧЕЧЕТОВ считает, что шансы победить на нынешних президентских выборах еще у одного из рейтинговых кандидатов – Арсения ЯЦЕНЮКА отсутствуют. По мнению народного депутата, рейтинг А.ЯЦЕНЮКА уничтожила в Западной Украине Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом М.ЧЕЧЕТОВ не исключил, что А.ЯЦЕНЮКУ фортуна на выборах может улыбнуться на очередных президентских выборах «лет через десять».

*** МАУП является крупнейшим негосударственным высшим учебным заведением в Украине. В академии обучается около 45 тысяч студентов. Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба предусматривает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции со студентами филиалов академии.