Кировоградская Наша Украина сделала выбор между Тимошенко и Януковичем

Вчера на заседании совета Кировоградской городской организации партии "Наша Украина" было принято официальное заявление о поддержке Кировоградской НУ на выборах Президента кандидатуры Юлии Тимошенко. Сайт «Весь Кировоград» со ссылкой на переданную в редакцию выписку из протокола заседания пишет, что в совещании приняли участие восемь из 11 членов совета. А заявление о поддержке Тимошенко, в соответствии с протоколом, поддержали все присутствовавшие единогласно.

Авторы заявления выразили сожаление по поводу того, что “свертывание демократических процессов в партии рожденной Майданом привело к проведению закрытых партийных съездов, откровенному нарушению главного партийного документа – Устава. Дошло до того, что представителям нашей организации перестали предоставлять слово на партийных съездах”. А также высказали претензию лично к Ющенко: “Наша ячейка создана пять лет назад и закалена боями в «знаменитом» на весь мир 100-ом избирательном округе, активно участвовала во всех избирательных кампаниях и была главным проводником инициатив Президента Ющенко в городе и области. В то же время сам Виктор Андреевич за все время своего президентства был в Кировограде всего дважды, а времени на общение с партийным активом не нашел вообще. На руководство областью начали назначаться президентом не просто случайные люди, но и те кто прямо противодействовал демократическому волеизъявлению во время президентской кампании 2004 года. Да и в окружении самого президента становилось все меньше его побратимов времен Майдана, а заметными фигурами стали разного калибра и масти балоги. Наша организация и партия неоднократно обращалась к лидеру, объясняя, что такой путь является порочным и не ведет к реализации целей и заданий Майдана”.

По мнению авторов заявления, с обновлением руководства Секретариата Президента и партии ситуация не исправилась, и их “возмущают действия прямо направленные на разгром партийной организации”.

“Еще больше удивляет, что это происходит при согласии самого председателя партии, - добавляют 8 из 11 членов совета Кировоградского НУ. - Потому совет Кировоградской городской организации партии «Наша Украина» принял решение обратиться к председателю партии «Наша Украина», президенту Украины Виктору Ющенко с предложением не принимать участие в президентской гонке”.

В то же время Кировоградская НУ решила не отказывать в своей поддержке всем без исключения кандидатам в Президенты: “Учитывая те условия, которые сложились в канун президентской избирательной кампании, украинскому народу придется выбирать между двумя лидерами гонки Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем... Убеждены, что пришло время определяться между этими двумя кандидатами и нашим однопартийцам. Считаем, что оптимальной кандидатурой на высшую государственную должность в сегодняшних сложных политических и экономических условиях должна стать Юлия Тимошенко”.