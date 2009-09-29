С плательщиков единого налога Кабмин будет стричь "пенсионный" еще 10 дней

Кабинет министров и Министерство труда и социальной политики Украины на сегодняшний день не получили официальной информации о решении Окружного административного суда Киева о признании незаконным постановления КМУ №366 от 14 апреля 2009 года, которым устанавливается норма об уплате взносов на государственное пенсионное страхование предпринимателями – физическими лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«Ни Кабинет министров, ни наше министерство пока не получали решения суда», – сказала Л.ДЕНИСОВА.

При этом она подчеркнула, что постановление действует, поскольку в любом случае решение суда, если оно и было, вступает в силу лишь через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Окружной административный суд Киева удовлетворил иски около 2 тыс. частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины и признал недействительным постановление правительства №366 "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения".

Этим же постановлением суд остановил действие данного постановления Кабмина до вступления решения в законную силу, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.

Постановлением Кабинета Министров №366 с 1 мая 2009 года на частных предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, возложена обязанность платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины в размере от 123,50 грн. в месяц.