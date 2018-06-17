Газпром почти дорвался до украинской трубы. До другой…

Одесский припортовый – уникальное предприятие по транспортировке жидкого аммиака – по итогам конкурса может уплыть под контроль российского монополиста? Да не какого-нибудь, а регулярно имеющего претензии к Украине...

Вторник – решающий день для второй на счету Юлии Тимошенко (после Криворожстали) «надежной и красивой приватизации». По собственному выражению премьера, продажа Одесского припортового завода должна стать сигналом, который покажет зарубежным инвесторам, что «В Украине действительно все перфектно в этом направлении ». Юлия Владимировна убеждена, что приватизация пройдет ”в установленные сроки”. Напомним, конкурс был назначен на 29 сентября.

Правда, есть одна проблема. В пятницу Фонд госимущества со второй попытки увидел-таки решение Окружного админсуда Киева, запрещающее принимать какие-либо меры про проведению конкурса по продаже 99,567-процентного пакета акций ОПЗ. Эдакая «электронная расписка в получении» появилась на официальном сайте ФГИУ. Однако авторы информации «упустили из виду», что суд запретил не только продавать ОПЗ, но и допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис».

Газпрому надо срочно в Одессу

Дело в том, что законодательство Украины прямо запрещает продавать украинские предприятия инвесторам, у которых доля иностранного государственного капитала превышает 25%. А ООО «Азот-Сервис» - ни что иное, как структурное подразделение российского «СИБУР-Холдинга». Дальше интереснее. Основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются Газпромбанк, пенсионный фонд «Газфонд» и Газпром собственной персоной! В первом доля государственной собственности составляет 25%+1 акция, да еще доля Газпрома – более 40%. Во втором доминирующие владельцы – Газпром и Газпромбанк. А о третьем совладельце «СИБУР-Холдинга» наслышана вся Украина от мала до велика, но если не принимать это во внимание, то следует отметить, что в Газпроме доля государства Россия составляет 50%.

Выходит, Одесский припортовый завод – уникальное предприятие, монополист по транспортировке и перегрузке жидкого амиака и прочая и прочая – по итогам конкурса может уплыть под контроль российского монополиста. Да не какого-то там, а, пардон, регулярно имеющего претензии к Украине.

Кстати, Фонд госимущества заявку «Азот-Сервиса» принял и до конкурса его допустил, очевидно, не усмотрев в этом нарушения закона.

Печально, но и Тимошенко никакого нарушения закона в конкурсе по приватизации ОПЗ тоже не видит. Если там что и есть нехорошего, то, по мнению премьера, это происки теневых компаний, «которые привыкли получать все бесплатно, на основе указа Президента пошли в суды». А также общая нервозность, вызванная указом Ющенко, которым приостановлено решение ФГИУ о проведении конкурса, – в результате чего премьер сегодня вынуждена работать «психотерапевтом государственного масштаба».

Что же касается «Азот-Сервиса», то, опять-таки, по мнению Тмошенко, это – не зарегистрированный в нарушение закона претендент на приобретение ОПЗ, а один из трех участников «с особо надежной психикой». Мол, поначалу участников было 13, но в результате скандала вокруг продажи завода 10 исчезли, и к оставшимся трем, надо полагать, следует относиться со всем возможным пиететом. И уж тем более не обращать внимания, если они в требования к покупателям «слегка» не вписываются.

Олигархи – они такие: есть хорошие, а есть плохие?

Впрочем, в новейшей истории Украины уже есть примеры благосклонного отношения команды Тимошенко к олигархам и их проблемам (справедливости ради надо отметить, что в этом вопросе применяется избирательный подход).

Так, в мае 2009-го руководитель Фонда госимущества Дмитрий Парфененко, за кресло для которого Юлия Владимировна боролась едва ли не яростнее, чем за реприватизацию и перепродажу Криворожстали, согласился внести изменения в договор купли-продажи «ArcelorMittal Кривой Рог». Фактически Митталу разрешили считать финансовый кризис форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими выполнению взятых при покупке металлургического комбината инвестобязательств. В частности, до окончания кризиса (когда это произойдет – Бог весть) отложены обязательства по техническому перевооружению и приросту мощностей, временно снято требование по сохранению производства и отгрузки продукции в объеме не ниже 6 млн. тонн в год. Интересный аспект: за Миттала перед руководством ФГИУ вступилась сама Тимошенко.

В августе аналогичные поблажки получили и российские бизнесмены: хозяин «Смарт групп» и совладелец группы «Метинвест» (в Украине владеет Балаклавским рудоуправлением) Вадим Новинский, а также российский миллиардер, основной акционер крупнейшего в мире производителя глинозема и алюминия – Rusal (в собственности этой компании находятся Запорожский алюминиевый комбинат и Николаевский глиноземный завод) – Олег Дерипаска. Им ФГИУ разрешил отложить «на после кризиса» прирост производственных мощностей и модернизацию. В перечень отложенных, скажем, входит строительство нового производственного комплекса на Николаевском глиноземном, хотя именно это обещание Rusal (1999 года, между прочим), стало далеко не последним аргументом в пользу продажи НГЗ империи Дерипаски.

Вторая волна «антикризисного смягчения инвестобязательств» практически не отличается от случая с Митталом, за исключением одного нюанса: и до того, как было получено согласие ФГИУ, российские владельцы ЗАлК и НГЗ длительное время игнорировали заложенные в договорах их инвестобязательства, разозлив Фонд госимущества вплоть до судебных разбирательств. Надо отметить также и то, что на момент получения российскими олигархами официального разрешения прикрываться кризисом в качестве форс-мажора, ситуация, к примеру, на ЗАлКе весьма напоминала ту, которую с горечью в голосе описывает Тимошенко, упоминая предприятия, прозябающие в собственности «регионалов». По данным российской прессы, с начала 2009 года владелец ЗАлКа уволил половину работников комбината, и в перспективе сокращение светит еще трети оставшегося персонала.

Ответственность? Где ж ее взять?

Помимо прочего не стоит забывать и о том, что частью намеченного к приватизации комплекса Одесского припортового завода является аммиакопровод, а также терминал приемки, охлаждения и перегрузки аммиака. Это потенциально очень опасное производство. А с ответственностью бизнесменов в Украине, даже в случае шокирующих всю страну трагедий, как-то хронически не складывается. За примерами далеко ходить не надо: взрыв газа в днепропетровской многоэтажке 13 октября 2007 года, жертвами которого стали 23 человека...

В июне 2009 года суд Жовтневого района Днепропетровска повторно (после отмены Апелляционным судом Днепропетровской области первой амнистии) амнистировал двух руководителей ОАО «Днепрогаз», которое обслуживало ставший причиной трагедии газораспределительный пункт. Основанием для амнистии послужило то, что преступление было квалифицировано как «средней тяжести» и оба функционера имеют малолетних детей. При этом факт гибели других малолетних детей во время взрыва, надо полагать, был признан несущественным. Семьям погибших при взрыве суд порекомендовал подать гражданские иски…

Кстати, за Днепрогазом стоит еще один известный российский олигарх – Виктор Вексельберг. Именно его сразу после взрыва обвинила Тимошенко: «То, что Вексельберг абсолютно никак не отреагировал на это, то, что они даже помощи людям никакой не оказали, говорит о том, насколько ему безразлично в Российской Федерации наблюдать за тем, как в городе Днепропетровске все происходит». Кстати, тогда же она обещала, что как только станет премьером, первым делом отберет у Вексельберга Днепрогаз и вообще рассмотрит вопрос о возвращении в госсобственность тех стратегических объектов, владельцы которых не обеспечивают безопасность их эксплуатации. Но что-то до сих пор победных реляций о счастливом возвращении государству имущества нерадивого российского собственника слышно не было.

И возникает закономерный вопрос: неужели Украине обязательно нужно передать потенциально опасное производство в собственность какого-нибудь зарубежного инвестора, чтобы потом, случись большая беда, понять, что этого делать не стоило?

Справка: ОАО «Одесский припортовый завод» – одно из крупнейших химпредприятий Украины. Пока еще находится в собственности государства. Производит аммиак, карбамид, жидкий азот, жидкий кислород и т.д.

Лакомый кусок: предприятие располагает перевалочными мощностями (для приема и перегрузки в морские суда химической продукции). Эти мощности используются для перегрузки химической продукции из всех стран СНГ на экспорт.

Монополист на отечественном рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Кроме того ОПЗ является конечным пунктом аммиакопровода «Тольятти - Горловка – Одесса». Эта «труба» среди прочего соединяет с ОПЗ российский Тольяттиазот.

2008 год Одесский припортовый завод закончил с чистой прибылью 796,977 млн. гривен. Максимально возможная цена продажи ОПЗ в 2009 году по оценке ФГИУ составляет около 1 миллиарда долларов. Стартовая цена – 3 миллиарда гривен, утвержденная распоряжением Кабинета Министров №261-р от 11 февраля 2008 года. В объявлении ФГИУ о конкурсе по продаже ОПЗ была названа стартовая цена на миллиард гривен выше.

P.S. События вторника оказались еще интереснее. Аукцион таки прошел. 99,567% акций Одесского припортового за 5 миллиардов гривен (напомним, что стартовая цена составляла 4 миллиарда) приобрело ООО "Нортима" (Украина). Конкурс транслировался в прямом эфире Первого национального телеканала. И украинские СМИ уже было сообщили, что руководство ФГИУ планирует сразу же подписать договор купли-продажи с победителем...

Как вдруг появилось заявление исполняющего обязанности главы ФГИУ Дмитрия Парфененко о том, что Фонд госимущества не признает Нортиму победителем конкурса, и вообще решил считать приватизацию ОПЗ несостоявшейся. В качестве основания для этого Парфененко заявил, что цена продажи в 5 миллиардов… - заниженная!

Комментария Юлии Владимировны по итогам «открытого, прозрачного и красивого» конкурса также не пришлось долго ждать. Тимошенко обвинила претендентов на приобретение ОПЗ в… сговоре с целью занизить стоимость предприятия. Премьер заявила дословно такое: «Приватизация признана проведенной на основе сговора, и мы не допустили того, чтобы, как всегда, теневые кланы Украины разбирали собственность государства».

То есть, выходит, покупатель оказался не тем? Ну, если учесть, что к конкурсу было допущено три компании: две украинские, и одна «газпромовская», а уровень открытости конкурса перестал устраивать главу Кабмина только после того, как был назван победитель…

Елена Перегуда