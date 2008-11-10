Тимошенко заступится за Миттала перед Семенюк
15:22, 10 ноября 2008Политика
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Премьер ссылается на кризис
Кабинет министров Украины предложит Фонду государственного имущества рассмотреть возможность отсрочить выполнение инвестиционных обязательств по приватизированным предприятиям горно-металлургического комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время совещания с руководителями предприятий ГМК.
«Правительство будет обращаться в Фонд, чтобы отсрочить внесение инвестиций», - сообщила премьер.
Как сообщал УНИАН, ранее владелец «Криворожстали» компания ArcelorMittal обратилась к правительству с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в график выполнения инвестобязательств в связи с кризисом.
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