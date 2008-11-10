Тимошенко заступится за Миттала перед Семенюк

Кабинет министров Украины предложит Фонду государственного имущества рассмотреть возможность отсрочить выполнение инвестиционных обязательств по приватизированным предприятиям горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время совещания с руководителями предприятий ГМК.

«Правительство будет обращаться в Фонд, чтобы отсрочить внесение инвестиций», - сообщила премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее владелец «Криворожстали» компания ArcelorMittal обратилась к правительству с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в график выполнения инвестобязательств в связи с кризисом.