Тимошенко обещает показать «высокий класс», но после выборов Президента

Проведение честной и прозрачной приватизации Одесского припортового завода будет позитивным сигналом для всего мира. Об этом премьер-министр Юлия Тимошенко сообщила во время сессии Шестой Ялтинской ежегодной встречи «Видение будущего Украины: дискуссия с премьер-министром Украины».

«Я была убеждена, в том, что этот сигнал покажет, что в Украине действительно все перфектно в этом направлении», - цитирует премьера управление по связям со СМИ Секретариата КМУ. Однако, заявила глава правительства, Президент издал указ о запрете приватизации предприятия. «Теневые компании, которые привыкли получать все бесплатно, на основе указа президента пошли в суды, и сегодня вместо того, чтобы заниматься поддержкой бюджета в парламенте, я занимаюсь бесконечными встречами с инвесторами и выступаю, как психотерапевт государственного масштаба», - отметила Тимошенко.

Премьер выразила убеждение, что приватизация Одесского припортового завода пройдет в установленные сроки и в соответствии с мировыми стандартами: «Я убеждена в том, что мы сможем надежно и красиво провести приватизацию». При этом она добавила, что после президентских выборов покажет «высокий класс» привлечения инвесторов на прозрачных, понятных, конкурентных условиях и завершит процесс приватизации в Украине.

Напомним, что украинские суды уже трижды выносили решения, запрещающие проводить конкурс по приватизации Одесского припортового завода. В частности из-за того, что среди потенциальных покупателей предприятия фигурирует российская компания «Азот-Сервис». (ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением российского «СИБУР-холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-холдинга» являются «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция, плюс доля «Газпрома» составляет свыше 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»). Украинское приватизационное законодательство запрещает принимать участие в приватизации «юридическим лицам, в имуществе которых доля государственной собственности превышает 25 процентов»).

На данный момент из 13 потенциальных участников конкурса по продаже ОПЗ «в игре» остались три - «Азот-Сервис», «Нортима» и «Флора Сервис», которые Тимошенко сегодня назвала тремя участниками “с особо надежной психикой".