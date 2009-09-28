Литвин ждет юридического вывода в отношении Москаля

Вопрос о принудительном лишении депутатского мандата Геннадия МОСКАЛЯ, назначенного начальником крымской милиции, будет решен после дополнительного юридического изучения.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в эфире программы «Евгений Киселев. Наверху» на ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Спикер уточнил, что вместе с представлением Регламентного комитета ВР о принудительном лишении Г.МОСКАЛЯ депутатских полномочий, он получил и обращение самого депутата, который проинформировал о том, что пребывает в состоянии судебных разбирательств относительно законности его назначения на должность начальника ГУ МВД Крыма.

«И он (Г.МОСКАЛЬ), ссылаясь на соответствующие нормы закона, обратился ко мне с такой просьбой, в связи с тем, что находится в состоянии судебных разборок, то не может одновременно происходить два судебных заседания по различным вопросам», - рассказал В.ЛИТВИН. Спикер в этой связи обратился к Регламентному комитету и к Главному юридическому управлению Аппарата ВР с просьбой о правовом заключении – что делать в этом случае.

«Если они дадут мне заключение юридическое о том, что я должен, невзирая на это обращение и на уже действующее судебное разбирательство, обращаться в суд, я немедленно исполню это предписание», - пообещал В.ЛИТВИН. Он уточнил, что это лишь вопрос технического и правового согласования действий главы ВР в сложившейся ситуации.

Как сообщалось, 10 сентября Регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы о принудительном лишении депутатских полномочий Г.МОСКАЛЯ.

Ранее в Партии регионов заявляли, что согласно процедуре, эти материалы перед направлением их в Административный суд должен подписать председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Народный депутат Г.МОСКАЛЬ был назначен начальником ГУ МВД Крыма – заместителем министра внутренних дел Украины 19 августа.