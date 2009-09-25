Нардепы продолжают толочь воду в ступе

Заседание Согласительного совета представителей фракций по поводу разблокирования работы Верховной Рады снова завершилось безрезультатно.

Как передает корреспондент УНИАН, в течение заседания Согласительного совета, продолжавшегося 50 минут, были озвучены те же предложения и замечания, что и в предыдущие дни.

В частности, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ вновь отметил, что фракция требует отмены постановления о персональном голосовании, а не электронном, за законопроекты, касающиеся повышения социальных стандартов.

В свою очередь Председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что в течение последних месяцев предлагались разные варианты голосования по этим законопроектам, однако регионалы не согласились ни на один. В.ЛИТВИН также в очередной раз озвучил четыре предложения, которые могли бы разблокировать работу парламента, в частности: голосование руками, принятие решения отложить голосование по законопроектам относительно соцстандартов, переход к рассмотрению других вопросов, отмене решения о голосовании руками и принятии постановления о регламенте ВР с четкой фиксацией, что депутаты больше не будут прибегать к блокированию. Ни одно из этих предложений так и не получило общей поддержки представителей фракций.

«Всем понятно, что заседания не будет, и мы просто отбываем время», - сказал В.ЛИТВИН, подытоживая результаты Согласительного совета.