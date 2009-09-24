Бютовец говорит, что получить «Героя Украины» стоит $5 миллионов

Народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусмотрена более прозрачная процедура награждения государственными наградами.

Об этом сам А.СЕНЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.СЕНЧЕНКО, разработать изменения к действующему закону "О государственных наградах Украины" его побудило то, что "сегодня процедура представления к государственной награде является непрозрачной, а поэтому вызывает недоверие в обществе, порождает негативные слухи среди населения, а награждение превратилось в инструмент поощрения нужных лиц и своеобразную благодарность за определенные услуги, а иногда - на способ заработка".

Как отметил депутат, разработанный законопроект предусматривает публичность процедуры награждения, "делает невозможным факты коррупции и субъективизма при награждении". С этой целью А.СЕНЧЕНКО, в частности, предлагает обнародовать на официальном сайте Президента Украины биографические данные, представления, наградное письмо, в котором конкретно указываются заслуги представленных к награде лиц, текст указа об из награждении. Кроме того, депутат предлагает усовершенствовать перечень государственных субъектов представления к награждению и упорядочить процедуру представления кандидатур, а также предлагает отменить все льготы, связанные с государственными наградами.

"Такая процедура создаст значительные сложности для тех, кто хочет на этом заработать", - сказал А.СЕНЧЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему сколько "неофициально" предлагают за получение той или другой государственной награды, депутат сказал: "Трудно сказать, все это делается негласно. Но я, например, знаю одного деятеля кучмовских времен, который через цепь посредников получил награду за 5 миллионов долларов - "Героя Украины". При этом А.СЕНЧЕНКО сообщил, что в 2003 году эту награду получили 16 чел., в 2004 - 41, в 2005 - 17, в 2006 - 20, в 2007 - 22, в 2008 - 14 и "по итогам трех кварталов" 2009 - 19 лиц.

Вспоминая о награждении народных депутатов, А.СЕНЧЕНКО отметил: "Не хочу говорить за всех коллег по парламенту, но награждают, скажем так, "за активность при блокировании", за "правильное" голосование, за голосование с другой политической силой "против своих". При этом он заметил, что ему практически неизвестны факты, когда депутаты получали награду за достижение в законотворчестве.

Также А.СЕНЧЕНКО сообщил, что, работая в парламенте на протяжении двух созывов, он ни разу не слышал и не принимал участия в заседаниях парламентских комиссий, которые бы выдвигали и рассматривали кандидатуры на награждение. Более того, проанализировав Регламент ВР, он не увидел там пункта, которым бы предусматривалось кому-нибудь, в том числе и спикеру, делегирование таких полномочий.