Янукович предлагает вообще отключить систему «Рада»

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что парламент должен изменить способ голосования за все законопроекты, если он изменил способ голосования за законопроекты по повышению соцстандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время согласительного совета.

По его словам, парламент, изменив способ голосования за законопроекты по соцстандартам, сделал все, чтобы эти законы вообще не были приняты. «Если вы считаете, что данный закон нужно голосовать руками, то давайте голосовать все руками. Давайте отключим систему «Рада» и будем голосовать все решения руками, и не будем отделять один закон», - сказал он. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракция ПР не отступится от первоочередности рассмотрения законопроектов о повышении соцстандартов. В то же время, отметил он, если работает система «Рада», то все голосования должны проходить исключительно карточками.