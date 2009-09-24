Наметившаяся разрядка между США и Россией дает шанс Украине

Украине необходимо продолжать стратегический курс на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры безопасности.

Такое убеждение на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Глобальный мир и украинский выбор” выразил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

Анализируя последние события на международной арене, эксперт обратил внимание на смены в подходах основных игроков к формированию глобальной системы безопасности. А именно, заявления Президента США Барака ОБАМЫ об отказе США от намерений развернуть систему ПРО в Европе и предложении нового генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА усилить отношения с Россией и заключить пакт о сотрудничестве между НАТО, ОДКБ и ШОС.

В.КАРАСЕВ считает, что такие заявления свидетельствуют о наступлении определенной разрядки в отношениях между ведущими странами мира и это, по его мнению, играет в интересах нашего государства и усиливает его возможности вступить в систему коллективной безопасности. “Умное отступление Б.ОБАМЫ дает шанс на умный маневр и умное наступление Украины на внешнеполитическом направлении”, - сказал политолог. Если США и НАТО не будут восприниматься в России как враги, добавил он, то перспективы Украины стать членом Североатлантического альянса существенно возрастут.

При таких условиях, убежден В.КАРАСЕВ, нашему государству не надо отказываться от стратегического курса на вступление в Европейский Союз и НАТО, “не отступать и не пытаться пересидеть в нейтральной буферной серой зоне”, а наоборот более четко формировать наше европейское будущее, в том числе, и в измерении безопасностном и внешнеполитическом.

По убеждению эксперта, отечественные Вооруженные силы необходимо реформировать, исходя из того, что Украина вступит в НАТО через несколько лет, что сегодня надо адаптироваться к новому возможному формату сотрудничества НАТО, ОДКБ и ШОС. Больше усилий, по его мнению, следует сосредоточить на европейском направлении, на углублении сотрудничества с ЕС, тем более что перспектива вступления в НАТО несколько отодвигается.

К тому же, допускает политолог, такая определенная разрядка и уменьшение рисков для внутренних расколов может способствовать проевропейскому консенсусу украинского политического правящего класса. Сегодня, считает он, необходимо думать, как подавать заявку в Европейский Союз, интенсифицировать сотрудничество в рамках “Восточного партнерства” и, безусловно, добиваться соглашения об ассоциированном членстве.

“Сегодня ситуация в Центрально-Восточной Европе меняется в направлении восстановления позитивной динамики сотрудничества в сфере безопасности... Поэтому следует без истерики продолжать тот внешнеполитический курс, которому мы положили начало и проводим в последние годы, а не ставить его под фундаментальное сомнение”, - отметил В.КАРАСЕВ.

А для того, чтобы Украина была интересной для Европы и мира, добавил он, "мы должны быть в эффективных внешнеполитических и экономических союзах”. “Другого выбора нет”, - констатировал эксперт.