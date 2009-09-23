Луценко говорит, что получил экспертное заключение в пользу «Визиря»

Государственное предприятие “Гостехстандарт” подтвердило, что устройство “Визир” может использоваться сотрудниками Госавтоинспекции для установления скоростного режима транспортного средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

“Мы получили ответ от “Гостехстандарта” о том, что устройство “Визир” в автоматическом и другом режимах показывает одинаковые данные, и может использоваться для установления скоростного режима объекта”, - сказал он.

В то же время министр сообщил, что это заключение вместе с другими МВД передаст в Генпрокуратуру для проведения анализа.

“Уверен, что будет дана правильная оценка нашими коллегами. Надеюсь, что очередная попытка уничтожить методы наведения порядка на дорогах будет остановлена”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил газете «Сегодня», что Генпрокуратура вынесла предписание начальнику ГАИ Украины Сергею КОЛОМИЙЦУ с требованием прекратить штрафовать дорожных нарушителей без их ведома. То есть, теперь, согласно распоряжению ГПУ, работники ГАИ должны останавливать водителей и вместе с ними составлять протокол, а не просто фиксировать «Визиром» превышение скорости, выписывать штрафы и направлять по почте «письма счастья».

Если распоряжение не выполняется, то водитель может подавать в суд, сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

Генпрокуратура считает, что использование «Визиря» лишь для фиксации нарушений не отвечает конституционным правам, а также закону «О милиции».

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр САВЧЕНКО заверил, что Генпрокуратура не запрещала Госавтоинспекции использовать прибор «Визир» для фиксации превышения автомобилями скоростного режима.

Справка УНИАН. Устройство «Визир» производится в Санкт-Петербурге компанией «Ольвия». Стоимость одного аппарата в России составляет около 2,8 тыс. дол. Визуально «Визир» напоминает обычный ручной радар, который определяет скорость движения автомобиля. Прибор обеспечивает фиксацию информации о дате, времени и скорости движения автомобиля (погрешность - 2 км/час). «Визир» также может быть использован как фотоаппарат или видеокамера для съемки места ДТП.

Активно покупать «Визиры» департамент ГАИ начал в 2008 году. Как пишет издание, к осени у него уже было 90 приборов, а до конца года было куплено еще 350 приборов на 6 млн. грн.

По данным СМИ, адвокаты Национальной правовой палаты считают, что устройство «Визир» не отвечает требованиям законодательства Украины. Технические возможности прибора не позволяют применять его инспектору ГАИ как исключительное доказательство правонарушения. Они подчеркнули, что при фиксации правонарушения инспектор обязан остановить нарушителя, установить его личность и составить протокол, выслушав его объяснения.