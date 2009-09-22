Кириленко говорит, что БЮТ уже не понимает, чего еще от них хочет ПР

Фракция Блока Юлии Тимошенко сегодня на своем заседании будет решать вопрос относительно своих дальнейших действий в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы сейчас будем решать, что делать дальше», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО заметил, что фракция БЮТ выполнила все требования Партии регионов относительно голосования за законопроекты о повышении социальных стандартов и, по его словам, «не понимает, что еще от них требуют».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром народные депутаты решили, что будут голосовать за проекты законов, касающихся соцстандартов, не с помощью системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта. За данное решение проголосовали 240 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Но против такого решения выступили представители фракции Партии регионов. Сначала они требовали перерыва в работе ВР, а затем заблокировали трибуну парламента. Это произошло после того как Верховная Рада не поддержала предложение об отмене решения об изменении способа голосования по законопроектам, касающихся социальных стандартов. За данное решение проголосовали 207 из 421 народного депутата, зарегистрированного в зале. Фракция Партии регионов настаивала, чтобы решения принимались путем голосования карточками с помощью системы "Рада".

Также ВР не поддержала решения о переносе рассмотрения этих законопроектов на четверг, 24 сентября. За это решение проголосовали 19 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В. ЛИТВИН закрыл заседание ВР.