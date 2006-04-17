На чем ездит глава ГАКа Пабат

В субботу любитель дорогих автомобилей и лидер ГАКа Александр Пабат был замечен на автомобиле «Morgan-Aero-8». Он припарковал его в начале улицы Грушевского, а сам с подарочным кулечком скрылся в ресторане «Дольче».

Вместо номеров на машине надпись «Morgan». Авто - творение британской фирмы «Morgan», которая специализируется на ручной сборке ретро-родстеров для ностальгирующих джентльменов. Таких машин было собрано всего 15 штук. Обладателем одной из них и стал лидер ГАК. Кстати, о существовании этого авто Пабата ранее ничего не было известно. По информации «Газеты…», у него в гараже было две спортивные модели – MASERATI Spider и SUBARU Impreza.

На родине, в Британии, базовая модель Aero-8, оснащенная шестиступенчатой коробкой передач, и двигателем BMW и мягкой крышей, стоит 53,1 тыс. фунтов стерлингов. Но кожаный салон, аудиомагнитола Blaupunkt, и налоги удорожают кабриолет до 70 тыс. фунтов стерлингов.

Специалисты говорят, что купить такую машину в Украине практически невозможно – ее привозят только под заказ. Ближайший к нам дилер фирмы «Морган» - компания «Морган-Словакия», находится на австрийско-словацкой границе. В салонах дилера модель Моргана, пришедшаяся по душе Пабату, стоит уже 109 тыс. евро, не считая растаможки, доставки, наворотов тюнинга и фирменных номеров.

Газета по-киевски