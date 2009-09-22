В бюджете Киева - 5-миллиардная дыра

Годовой бюджет Киева за 8 месяцев недовыполнен более чем на 5 миллиардов гривен. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам отчет о выполнении столичного бюджета.

По информации оппозиционного политика, недовыполнение бюджета по доходам составило 5 миллиардов 238 миллионов гривен. В том числе 3 миллиарда 645 миллионов общего и 1 миллиард 593 миллиона специального фондов.

«С каждым месяцем мы констатируем все большее углубление бюджетного кризиса. На сегодня уровень недовыполнения столичного бюджета по расходам составляет 20%, а по доходам почти достигает 30%. И это более чем критическая ситуация», - отметил Дмитрий Андриевский.

По словам депутата, уровень невыполнения расходной части бюджета составляет 4 миллиарда 114 миллионов гривен.

«В глубоком кризисе находится социальная отрасль. Социальная защита и социальное обеспечение недофинансированы на 702 миллиона гривен, образование почти на 210 миллионов, а здравоохранение – на 173 миллиона», - сообщил Дмитрий Андриевский.

По убеждению политика, такой уровень недовыполнения киевского бюджета может привести к критическим последствиям, таким как кризис выплат заработных плат бюджетникам.

«На уровне районов это уже привело к массовым забастовкам работников коммунальной сферы. В частности Деснянский район страдает от невывезенного мусора в результате более чем четырехмесячной задолженности по заработной плате. Нынешнее состояние бюджета может привести к повторению этой ситуации на уровне города», - подытожил Андриевский.