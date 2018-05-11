Что бы с нами было, если бы гривня не обесценилась?

Пока у банков единственный источник дохода – валютные спекуляции, в которых они преуспели за время кризиса... Доллары поглотили гривню, которая так активно вливалась в экономику…

Скоро мы сможем отметить знаменательную дату - годовщину кризиса в Украине. В сентября 2008 года экономика Украины начала давать сбои, которые и вылились в крупномасштабный кризис.

Теперь, через год, вот что мы имеем. Девальвированную гривню по отношению к доллару США на 89% по сравнению с августом 2008 года. Массовую долларизацию экономики. За период с сентября 2008-го по август 2009 года население скупило более 10 млрд. наличной валюты. За этот же период юридические лица конвертировали в валюту почти в два раза большую сумму, которая успешно уплыла в оффшоры. Доллар стал теперь главным мерилом счастья и успехов жизни в Украине. И не смотря на то, что в мире эту валюту считают одной из самых рискованных с точки зрения обесценивания, в Украине ее любят и на нее молятся.

Но можно ли сказать, что долларизация-евроизация губит экономику Украины? А что было бы, если бы гривня не девальвировала? Точнее – медленно и плавно поднялась к отметке 5,05 или на худой конце – к 5,3? Что бы выиграли от этого экономики и население Украины?

Самым положительным фактом в случае избежания гипердевальвации гривни было бы отсутствие проблемы с валютными кредитами. Перед кризисом, в сентябре 2008 года, общая сумма выданных банками валютных кредитов составляла около 57 млрд. долларов, на долю кредитов населения приходилось 26 млрд. долл. Обесценивание гривни привело к тому, что валютный кредит, который еще в начале 2008 года физические лица получали под 12% годовых в долларах США, теперь в гривневом эквиваленте обходится им под 60% годовых. В условиях возросшей безработицы, падения платежеспособности населения и снижение реальной заработной платы трудно даже представить, какая часть населения будет способна рассчитаться по этим кредитам, хотя бы когда-либо. Девальвация национальной валюты фактически уничтожила все успехи кредитования населения, достигнутые за период 2005–2008 гг. Теперь наш рынок кредитования населения вернулся к состоянию конца 90-х годов, когда оно носило скорее условный характер.

Ситуации повторилась и у банков. Им теперь остается один выход – ждать, что кризис все же не вечен, и при новом подъеме можно будет реально истребовать долги по валютным кредитам. А пока что у банков единственный источник дохода – валютные спекуляции, в которых они преуспели за время кризиса. А именно: покупка валюты для расчетов по кредитам с нерезидентами, выплата дохода – на оффшорную компанию; покупка валюты по «псевдовнешнеэкономическим контрактам» – для юридических лиц по одному курсу, а через месяц продажа по завышенной цене с ссылкой на то, что внешнеэкономический контракт аннулирован; покупка наличной валюты по официальному курсу в НБУ и продажа уже по рыночному курсу для клиентов «с улицы». А также – многие другие операции, которые так или иначе позволяют банкам пережить кризис.

Согласно официальным данным НБУ по итогам августа 2009 года денежная база уменьшилась на 1,8% с начала года, в то время как год назад эта база выросла за тот же период на 20,4%. Это можно было оценить как положительный фактор работы Нацбанка, не позволившего своими действия раскрутиться спирали инфляции и уменьшившего количество денег в общении.

Но вот вопрос, за счет чего это было достигнуто. За период с сентября 2008-го по август 2009 года НБУ продал на валютном рынке почти 15 млрд. долл. Эти доллары как раз и поглотили гривню, которая так активно вливалась в экономику Украины в 2008 и 2009 гг. Согласно официальной информации НБУ с сентября 2008 года по август 2009-го выкупил ОВГЗ на сумму более 34,8 млрд. грн., тем самым провел скрытую эмиссию гривни – только посредством ОВГЗ. Но были еще другие методы вливания гривни – посредством кредитования банковского сектора и государственных монополистов. Фактически происходил процесс перманентного перехода гривни в валюту. Сначала в экономике Украины появлялась гривня, а потом уже эту гривню изымали с рынка путем продажи валюты НБУ. В результате экономика получила вечный кругооборот гривни и валюты. Проблема заключалась в том, что от этого кругооборота выигрывали только валютные спекулянты, которые имели доступ к гривневым и валютным ресурсам. Но при этом экономику загнали в тупик, из которого она не способна выбраться в ближайшее время. Если бы кругооборота гривни-доллара не было, то денежная база (эмиссия денег) по итогам январь–август 2009 года, скорее всего, не уменьшилась бы, а наоборот выросла. Это привело бы однозначно к росту инфляции. Если учитывать, что общая сумма эмиссии денег за период 2009 года находилась в этих пределах, реальная инфляция была бы около 25–30%.

Но при этом возникает вопрос: а разве высокая инфляция это плохо для экономики?

Во-первых, высокая инфляция не позволила бы так сокрушительно обвалить ВВП. Падение реального ВВП имело бы место, но в пределах 3–5% за год.

Во-вторых, платежеспособность населения не упала бы так стремительно, а за счет высоких ставок по депозитам удалось бы даже компенсировать частичный рост цен.

В-третьих, банки не прекращали бы кредитовать экономику. Ставки по кредитам были бы на уровне 25–30% годовых, которые и сейчас наличествуют на рынке. Но тогда компании могли бы брать «дорогие» деньги, понимая, что смогут рассчитать по кредитам за счет высокой инфляции. А сейчас компании могут взять «дорогой» кредит только для валютных спекуляций.

Высокий уровень инфляции имеет и обратную сторону медали. 30-процентная инфляция привела бы к существенному росту дефицита госбюджета. Рост цен потребовал бы дополнительных расходов на повышение заработных плат бюджетникам и пенсий пенсионерам. Кроме, того проблемы с возвратом НДС только бы усугубились. Хотя увеличилось бы поступление денег в виде налога на прибыль и подоходного налога. Но в любом случае правительству с таким бюджетом было бы сложно общаться с МВФ. Для МВФ дефицит госбюджета является краеугольным камнем реализации их монетарной политики, и пойти на рост существенных расходов на выплату из бюджета Фонд бы не согласился.

Проблема даже не в том, что гривня обесценилась, а в том, что неясен выход из этой ситуации. Можно, конечно, и дальше продолжать политику качелей эмиссии гривни – и тем самым привести к тому, что гривня как денежная единица обесценится до такого уровня, что миллиардные убытки уже не будут казаться столь внушительными.

Нечто подобное экономика Украины переживала вначале 90-х, когда за счет «печатного станка» фактически обанкротили всю экономику страны и обесценили сбережения граждан. Готовы ли еще раз украинцы пережить этот «шок» и за счет своих сбережений оплатить долги других?

Существует другой путь, который может быть направлен на стабилизацию курса гривни, возрождение кредитования, запуска работы бизнеса в нормально режиме. Но в таком случае возникает и другая проблема: а что делать с валютой, которую скупили население и бизнес? Если на сегодня конвертировать обратно хотя бы 10 млрд. наличных долларов по текущему курсу, то НБУ необходимо будет сделать эмиссию порядка 60–80 млрд. грн., что может вызвать уже гиперинфляцию. Если же не обеспечить экономику необходимым количеством гривни для обмена на валюту, то ее укрепление может иметь не менее разрушительные последствии, чем ее девальвация.

Николай Господарец