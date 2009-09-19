Эксперты: российское «наступление на Киев» начнется в ближайшие 5 лет

Агрессивная политика Российской Федерации в отношении Украины обусловлена внутриполитическими проблемами в самой России.

Об этом заявили в статье для «Зеркала недели» (№ 35 (763) от 19 - 25 сентября в 2009 г.) экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН и доктор политических наук Александр ЛИТВИНЕНКО.

По их мнению, российское «наступление на Киев» развернется в течение ближайших пяти лет.

«Агрессивная политика Кремля в отношении Украины вызвана не действиями Киева, а потребностями России, как их осознает нынешнее руководство государства. То есть даже кардинальное изменение Украиной политического курса не приведет к существенной коррекции российской политики и не отменит уже определенных целей», - уверены эксперты.

В то же время В.ГОРБУЛИН и А.ЛИТВИНЕНКО указывают на целый комплекс политических проблем России, которые удастся решить путем получения контроля над Украиной или частью украинской территории.

«Подчинение Украины, или по крайней мере ее юго-восточной части, Кремлю должно существенно улучшить ситуацию в РФ. В частности, смягчить демографические проблемы, обеспечить надежный транзит энергоносителей в Европу, значительно увеличить экономический потенциал, в первую очередь в машиностроении, сельском хозяйстве, сделать невозможным получение США территориального плацдарма в непосредственной близости от Москвы», - считают эксперты.

При этом, по мнению В.ГОРБУЛИНА и А.ЛИТВИНЕНКО, активизация агрессивной политики РФ в отношении Украины достигнет пика уже в ближайшее время.

«В Кремле осознают, что историческое «окно возможностей» в отношении Украины для Москвы достаточно короткое и может закрыться уже где-то после 2015 года, после становления нового поколения украинских элит, - отмечают эксперты. - Следовательно, «наступление на Киев» развернется уже в ближайшее время и будет решительным и беспощадным».