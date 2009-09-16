Ратушняк со скандалом уходит из партии Литвина
12:18, 16 сентября 2009Политика
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Был разговор на повышенных тонах
Мэр Ужгорода, председатель Закарпатской областной организации Народной партии Сергей РАТУШНЯК написал заявление о выходе из рядов Народной партии.
Об этом сообщает издание ZAXID.NET.
По информации издания, в понедельник, 14 сентября, во время рабочей поездки лидера Народной партии, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА в Закарпатскую область состоялась его встреча с С.РАТУШНЯКОМ.
Как сообщил источник издания, между В.ЛИТВИНЫМ и С.РАТУШНЯКОМ состоялся серьезный разговор на повышенных тонах, во время которого мэр Ужгорода обвинил председателя Верховной Рады в невыполнении своих обещаний. После этого С.РАТУШНЯК заявил, что намерен выйти из Народной партии, а позже написал заявление.
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