Симоненко предлагает Морозу союз под угрозой смерти

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предрекает «политическую смерть» Социалистической партии Украины в случае, если социалисты не объединят усилия с коммунистами в преддверии президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

П.СИМОНЕНКО отметил, что из интернета ему стало известно о желании Соцпартии, политической силы левой ориентации, поддерживать на выборах Сергея ТИГИПКО, что «странно для общественности, но не странно для меня».

Он обвинил СПУ в том, что этой поддержкой она предает интересы своих рядовых членов партии: «Я давно уже понимаю, что реально происходит… Вы прекрасно знаете, какой процент поддержки у ТИГИПКО, и прекрасно знаете, какой капитал он представляет….Поэтому я не понимаю, какую задачу они (социалисты – УНИАН) пытаются решать».

Отход социалистов от решения объединить совместные усилия с коммунистами для победы «левых» П.СИМОНЕНКО назвал их «политической смертью». «Еще раз хочу подчеркнуть: я желаю здоровья всем членам партии, но вопрос о политической смерти социалистов, я думаю, уже не далек. Если они и дальше собираются точно также поступать», - сказал лидер КПУ. При этом он добавил: «Я не хочу этого, но они сами избрали этот путь. Поэтому лишний раз это подтверждает: амбиции отдельных лидеров, желание сегодня самовыделиться, и исключает возможность объединения усилий. Их не интересует позиция избирателей, позиция рядовых членов партии».

П.СИМОНЕНКО напомнил, что, например, на региональном уровне Донецкие облорганизации СПУ и КПУ подписали соответствующую декларацию о сотрудничестве на предстоящих выборах: «Мы здесь на примере в Донецкой областной парторганизации подписывали совместно декларацию и договор о том, что совместно действуем как на выборах Президента, так и на местных выборах, так и на выборах в Верховную Раду». И добавил: «К сожалению, они (лидеры СПУ – УНИАН) не слышат голос даже своих членов партии. Я не могу им ничего другого предложить, как, в конце концов, определиться: где они, с кем они и что пытаются решить в этот отрезок времени».