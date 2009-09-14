Ющенко просит Тимошенко прекратить авантюру
Президент об испытании для власти
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство отказаться от популизма при подготовке государственного бюджета на следующий год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.
По ее словам, Президент считает, что главной задачей и испытанием для власти является бюджетный процесс, от которого будет зависеть благосостояние граждан и динамика преодоления последствий мирового финансового кризиса.
«Президент призывает правительство отказаться от предвыборного популизма во время подготовки государственного бюджета на 2010 год. Правительство должно взять на себя мужество и предложить стране справедливый бюджет», - отметила пресс-секретарь главы государства.
По ее словам, правительство должно сделать акцент в бюджете-2010 на инвестициях.
«Второй подряд нереальный бюджет в условиях глобального экономического кризиса станет крахом для украинской экономики и социальной сферы», - процитировала слова В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь.
Она отметила, что предельный дефицит бюджета превышает 3% ВВП, против чего категорически возражает Президент, поскольку рост государственного долга является серьезной угрозой для финансовой стабильности Украины.
И.ВАННИКОВА подчеркнула, что особую обеспокоенность у Президента Украины вызывает позиция правительства что касается поддержки малого предпринимательства.
Она подчеркнула, что в большинстве европейских стран это один из самых антикризисных инструментов.
«Кабинет Министров, несмотря на свои же многочисленные заявления о поддержке развития малого и среднего бизнеса, в проекте бюджета не увеличил расходы на финансирование мер по реализации национальной программы содействия развитию малого предпринимательства», - сказала И.ВАННИКОВА, напомнив, что проект бюджета на следующий год предполагает на это такую же цифру, как и нынешний бюджет - 400 тыс. грн.
И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент призывает правительство учесть его принципиальные замечания к проекту бюджета, которые были направлены премьер-министру еще 10 сентября, а также сформировать местные бюджеты на действующей законодательный базе.
«Пока не поздно, следует прекратить авантюру по формированию местных бюджетов на базе недействующего Бюджетного кодекса – это приведет к фактическому ручному распределению 12 тысяч местных бюджетов», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.