Гриценко хочет сдать всю Новобогдановку Шуфричу

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что все функции по ликвидации последствий взрывов боеприпасов в Новобогдановке Запорожской области должны быть переведены на Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на украинской базе в Косово.

«Я вижу один путь решения - на базе Новобогдановки должен быть один ответственный, один хозяин, потому что то, что делалось с 2004 года, когда фактически работы на технической территории выполняли специалисты МЧС, а внешнюю охрану обеспечивали то внутренние войска, то Минобороны, - эта двойная подчиненность абсолютно не работает на пользу», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Логично, что это будет МЧС. Это Министерство, которое разработало программу локализации этих последствий, которое администрирует эту программу, получает средства, специалисты которого и имеют право проводить все работы по гуманитарному разминированию. Соответственно, на них следует замкнуть и вопрос охраны», - добавил министр.

В то же время он подчеркнул, что Минобороны готово оказать всю необходимую помощь при ликвидации последствий взрывов. Кроме того, А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что как член правительства не снимает с себя ответственности за любую проблему, которая возникает в стране.

«Я думаю, что мы с господином ШУФРИЧЕМ решим эти вопросы без конфликта», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр также отметил, что вчера после назначения Нестора ШУФРИЧА руководителем МЧС имел с ним короткий телефонный разговор, на котором обсуждались приоритетные вопросы относительно того, где должны быть привлечены совместно два министерства.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что спустя некоторое время вопросы сотрудничества будут детально рассмотрены после того, как Н.ШУФРИЧ разберется с общими вопросами министерства.

Как сообщал УНИАН, 28 августа с.г. пресс-служба МЧС заявляла, что имущественный комплекс 275-й артиллерийской базы ракет и боеприпасов в селе Новобогдановка все еще находится в собственности Министерства обороны, а также под его охраной.

При этих обстоятельствах работники МЧС никоим образом не имеют возможности контролировать доступ личного состава воинской части МО на территорию этих складов в период после завершения рабочего дня и до начала следующего, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, отмечает пресс-служба, в это время специалисты МЧС не имеют информации и о том, что делается на технической территории базы.

Справка УНИАН. 19 августа на складах боеприпасов возле села Новобогдановка взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. С территории воинской части эвакуировані все работники и жители окружающих сел.

Это чрезвычайное происшествие на военных складах под Новобогдановкой стало третьим подобным происшествием за последние 2,5 года.