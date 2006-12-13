Регионы берут Медведчука на буксир

Фракция Партии регионов требует заслушать в Верховной Раде информацию председателя Центральной избирательной комиссии Ярослава ДАВЫДОВИЧА по поводу работы ЦИК по подведению итогов сбора подписей для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО и русскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в парламенте член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ.

Он напомнил, что еще до 1 марта 2006 года было собрано 4,6 млн. подписей по этому поводу и своевременно сданы в ЦИК.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что Центризбирком всячески пытался «не считаться с этими подписями». «Очевидно, ЦВК действовал, тщательным образом согласовывая свою позицию с президентской канцелярией, руководителю которой Виктору БАЛОГЕ хочется быть более могущественным, чем предыдущий антикризисный менеджер», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

При этом он отметил, что без проведения такого референдума Украина не вступит в НАТО. Он также напомнил, что Печерский райсуд столицы обязал ЦВК подвести общие итоги сбора подписей для проведения референдума. «Это позволит завершить общественно-политический кризис и поставить точку в полемике», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦВК.

30 октября этого года председатель ЦВК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения неправдивых сведений в подписные листы по проведению всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.