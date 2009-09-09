Королевская: БЮТ не отказывается от идеи создания большой коалиции

Блок Юлии Тимошенко не отказывается от идеи создания большой коалиции. Об этом на ток-шоу «Шустер Live» вечером 8 сентября заявила народный депутат Украины от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в блоке считают, что только таким образом при нынешней ситуации можно наладить системную работу парламента.

«Мы не забирали свое предложение всем фракциям объединяться, – сказала представитель БЮТ. – Нужно сделать все для максимально продуктивной работы нынешней сессии Верховной Рады. Ведь пока Партия регионов «обнимает» трибуну – откладывается принятие слишком многих социально значимых законопроектов. И страдают от этого, в первую очередь, люди».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, безотлагательного реформирования требуют такие сферы как предпринимательство, медицина, страхование, а также детское питание. По ее словам, необходимо на сегодня решить и проблему ГМО.

«Те, кто сегодня не дают принять эти законопроекты, борются не с Кабмином, а со всем народом», – добавила депутат.