Томенко допускает, что коалиция перейдет из ВР в другое помещение

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО утверждает, что БЮТ готова вести переговоры со всеми фракциями о возобновлении нормальной работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Н.ТОМЕНКО высказал надежду, что в ближайшее время фракциям удастся достичь компромисса и Верховная Рада начнет работать.

«Есть надежда, что парламент будет работать и примет компромиссные решения. Фракция готова вести переговоры со всеми фракциями, чтобы парламент работал, а не устраивал президентское шоу», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, он списывает на эмоции сегодняшний инцидент в кабинете председателя ВР Владимира ЛИТВИНА.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, правильно было бы рассматривать все законопроекты по повышению социальных стандартов, а также законопроекты о наполнении доходной части госбюджета.

«После решения бюджетного комитета, надеюсь, мы выйдем на то, что нужно голосовать все законопроекты», - сказал он.

В то же время вице-спикер исключает, что коалиция перейдет работать в другое помещение в случае продолжения блокирования трибуны и президиума ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, на сегодня существуют все законные методы, чтобы принять важные решения.

«Но все, что мы будем делать, будет проходить в этом сессионном зале. Думаю, достаточно политической воли, чтобы провести заседание в этом сессионном зале, а не блуждать вне переделов ВР», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты из фракции Партии регионов в очередной раз заблокировали работу Верховной Рады Украины.

Кроме того, представители БЮТ и Партии регионов не пришли на Согласительный совет.

В 10.00 В.ЛИТВИН пригласил к себе в кабинет лидеров фракций и представителей СМИ на Согласительный совет. На заседание не явились уполномоченные представители ПР и БЮТ. В присутствии журналистов В.ЛИТВИН позвонил по телефону первому вице-спикеру парламента Александру ЛАВРИНОВИЧУ и попросил объяснить их отсутствие. После разговора В.ЛИТВИН сообщил журналистам, что, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ и ПР «сейчас договариваются на двоих», и им мешает присутствие журналистов на Согласительном совете.

В.ЛИТВИН высказал возмущение такой позицией БЮТ и Партии регионов и отметил, что оснований для проведения Согласительного совета в связи с этим нет.

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что “бютовцы” и ”регионалы” не пришли на заседание Согласительного совета в связи с работой над законопроектом о повышении социальных стандартов.