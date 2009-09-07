Лавринович рассказал, кто может распустить ВР

Распустить нынешний состав парламента имеет право только новоизбранный Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, «в случае сохранения ситуации нетрудоспособности парламента, отсутствия юридической коалиции в нем, новоизбранный Президент может принять абсолютно конституционное решение о досрочном прекращении полномочий парламента». «Но это может быть только в следующем году», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что сегодня «абсолютно нецелесообразно» говорить о досрочном прекращении полномочий парламента.

Комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о самороспуске парламента, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал, что «можно говорить о проблемах трудоспособности Верховной Рады Украины». В то же время он отметил, что Конституцией не предусмотрено право парламента на самороспуск.

«Единственное лицо, которое имеет право выдать решение о досрочном прекращении полномочий, - это Президент Украины. Но не этот Президент, потому что у него такое право уже отсутствует», - отметил первый вице-спикер. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что глава государства имеет право распустить парламент не позже, чем за полгода до прекращения своих полномочий.