Москаль: «Башмаки» и «Сейлем» живы - они проникли в политику и бизнес

Начальник Главного управления МВД Украины в Крыму – заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ убежден, что ставшие сегодня респектабельными депутатами и бизнесменами преступники должны быть наказаны за свои злодеяния.

Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил в интервью еженедельнику «Левый берег».

Так, сравнивая нынешнюю ситуацию в Крыму с 2000 годом, когда он покинул пост начальника ГУ МВД, он сказал: «Когда я оставлял Крым, никого не было – многие поудирали, по многим были планы «документировать», многие «сидели» в следственном изоляторе и ждали своей участи. Но случилось так, как случилось. Каким способом и как они обелили себя, это уже тема другого разговора и не для страниц печати, а сейчас надо просто восстановить социальную справедливость, и каждый должен быть наказан за свои злодеяния».

На вопрос, насколько сейчас активны преступные группировки «Башмаки» и «Сейлем», Г.МОСКАЛЬ сказал, что «они сейчас попритихли, но у меня основной вопрос к ним не как к сегодняшним респектабельным депутатам и бизнесменам, а как к членам преступных группировок, которые выстреляли тысячу невинных людей и участвовали во всех этих взрывах-расстрелах и прочих криминальных разборках, которые были в 90-е годы. Наверное же, у каждого из погибших остались матери, братья, дети, и они тоже ждут справедливости и возмездия со стороны государства. А убивали и бизнесменов, и руководителей, взорвали первого вице-премьера автономии. Расстреливали по 8–10 человек. Я думаю, что за это надо ответить».

По словам начальника крымской милиции, по этим фактам возбуждены уголовные дела. А согласно действующему законодательству, в тех случаях, где предполагается пожизненное заключение, сроков давности нет, а по расстрельным статьям, как, например, заказное убийство, везде предусмотрены пожизненные заключения. «А поскольку сроков давности нет, поле для работы очень большое, надо засучивать рукава и браться за старые дела. А старые дела – это как раз ключ к тем, кто припудрился, прилизался, намазал волосы бриолином и тому подобное», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, группировки «Башмаки» и «Сейлем» существуют и сегодня, «но их интересы уже намного выше – это бизнес, продвижение своих людей в политические партии, местные органы самоуправления, раздача земли, рейдерство, захват недвижимости и тому подобное. То есть экономические интересы».

На замечание журналиста о том, что председатель Верховной рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА не пришли на его представление личному составу Главка, и на вопрос, не чувствует ли он себя в Крыму «своим среди чужих – чужим среди своих», Г.МОСКАЛЬ ответил: «А какие у меня с ними могут быть общие отношения? Я - заместитель министра внутренних дел Украины. Мой начальник, господин ЛУЦЕНКО, сидит в Киеве».

При этом Г.МОСКАЛЬ убежден, что помешать работать ему никто не сможет: «Это мы еще можем посмотреть, кто кому помешает. Они должны заниматься тем, чем им положено – есть Конституция АРК Крым, там четко выписаны функции Верховного Совета автономии. Сегодня, в период кризиса, работы непочатый край, пусть помогают возвращать депозиты гражданам, занимаются инвестициями, социально-экономическим развитием региона, благоустройством, сбором урожая… Есть чем заняться. А милиция свои функции знает, и милиция – орган центрального подчинения».

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах ряд организованных преступных группировок, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на Крымском полуострове.

19 августа Кабинет министров Украины назначил народного депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД Украины в Крыму – заместителем министра внутренних дел страны.

Г.МОСКАЛЬ уже работал на этих должностях в 1997-2000 годах.