Янукович назвал черным пиаром заявление Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал «черным пиаром» заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что он незаконно занимает правительственную резиденцию «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера в Донецке на встрече с журналистами после завершения церемонии открытия стадиона «Донбасс Арена».

«Вы знаете, я думаю, что вы это все понимаете, и думаю, что это понимают все наши избиратели, что сейчас начало избирательной кампании, и наши оппоненты будут искать методы, как с нами бороться. Один из методов - это «черный пиар», - сказал председатель Партии регионов. Он объяснил: «Когда говорят, например, о моей резиденции… Но какая резиденция, если это не резиденция, это обыкновенный дом. Можно дом 600 кв. метров общей площади назвать резиденцией? Тем более, я его практически сам реконструировал».

«Никаких там признаков резиденции и близко нет, а назвали резиденцией, ну пусть будет», заключил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность правительственной резиденции «Межигорье».

По словам премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов государственного управления по возвращению государству межправительственной резиденции «Межигорье». «Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук».

27 августа В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».