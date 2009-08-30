Деньги в трубу Украины – в 10 раз лучше, чем в ее обход?

Инвестиции в расширение ГТС Украины в 10 раз эффективнее, чем в маршруты в обход Украины.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил замминистра топлива и энергетики Сергей Павлуша.

По его словам, Европейскому союзу невыгодно финансировать строительство альтернативных газопроводов "Северный поток" и "Южный поток".

"Сроки строительства магистральных газопроводов в Украине меньше, и нет таких экологических проблем, как у новых проектов в обход нашей территории, нет таких технологических рисков", - объяснил Павлуша.

"Образно говоря, за 2 млрд. долл. в Украине можно построить то, что вне ее территории обойдется в 22 млрд. долл.", - подчеркнул он.

Замминистра напомнил, что стоимость проектов модернизации ГТС, которые были презентованы Украиной на Международной инвестиционной конференции в Брюсселе, составила 2,5 млрд. долл.

По словам Павлуши, на конференции в Брюсселе Украина четко продемонстрировала Европе, что реализация указанных газотранспортных проектов будет способствовать обеспечению растущих потребностей европейцев в газе в среднесрочной перспективе.

"То есть вы тратите примерно 1 млрд. долл. - получаете возможность дополнительно импортировать 30 млрд. куб. м газа в год. Тратите 2 млрд. долл. на расширение ГТС Украины - получаете еще большие транзитные возможности: увеличение транзита до 60 млрд. куб. м плюс к существующим", - пояснил он.

Украинская правда