Вопрос о памятнике Мазепе нужно вынести на референдум

В Полтаве в день президентских выборов, 17 января 2010 года, планируется провести референдум об установке памятника гетману Украины Ивану Мазепе.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком намерении депутатов городского совета в вечернем эфире телекомпании «Город» заявил городской голова Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

«Вопрос, на который предложат ответить полтавчанам, будет касаться их отношения к идее сооружения в областном центре памятника Ивану Мазепе. Среди депутатов горсовета есть более серьезное предложение: если ставить такой памятник, то, прежде всего, нужно учитывать мнение полтавчан. И депутаты сегодня - есть уже такие предложения, которые я полностью поддерживаю, - готовы рассмотреть на ближайшей сессии и вынести вопрос об установке памятника Мазепе на всенародное обсуждение в Полтаве с последующим проведением референдума. Я думаю, что будет правильно, честно и прозрачно, когда жители нашего города в результате опроса или подтвердят, или отклонят предложение об установке памятника. И мы тогда, опираясь на точку зрения жителей города, разберемся - кто действительно патриот нашего города и нашей страны», - заявил мэр.

По словам А.МАТКОВСКОГО, для проведения опроса городской совет пригласит социологические службы, а проведения референдума, с целью экономии средств, назначат в день голосование на президентских выборах, для чего создадут специальную комиссию.

А.МАТКОВСКИЙ выразил уверенность, что горсовет имеет законное право провести в городе референдум, чтобы узнать мнение полтавчан, и принять на основании его результатов решение о судьбе памятника гетману.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал мэрию Полтавы за промедление с установкой памятника гетману Ивану Мазепе и заявил, что считает причиной этого «проявление малоросийства».