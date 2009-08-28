Левые объединяются к выборам

Сегодня в Донецке представители общественных организаций и политических партий левого толка подписали «Декларацию о единстве действий левых сил областных политических и общественных организаций Донецкой области» накануне президентской кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного комитета Коммунистической партии Украины, подписание декларации состоялось в ходе круглого стола представителей левых сил.

Выступая перед участниками круглого стола первый секретарь Донецкого обкома Компартии Украины Николай КРАВЧЕНКО заявил, что левые силы региона «просто обязаны сделать этот шаг, отбросив все разногласия и амбиции». «Это не только наше требование, это требование и самое главное - надежда на лучшее будущее жителей области», - сказал он.

Присутствовавшие одобрили предложение Н.КРАВЧЕНКО о единении, подчеркивая, что это «позволит активизировать процесс объединения левых сил на высшем уровне». «Наша задача на местах - доказать что мы объединяемся сегодня всерьез и надолго», - заявляли в своих выступлениях участники круглого стола.

Единственными, кто не поставил подпись под декларацией, оказались представители областной организации Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ). Они сослались на то, что им нужно время на согласование с высшим руководством партии.

«Мы, заявляем, что намерены переступить через свои политические разногласия и объединиться в мощный Левый блок, создание и функционирование которого обеспечит достижение общих для всех наших партий и организаций программных целей в интересах трудящихся, как в Донецкой области, так и в Украине», - заявляют представители левых сил.

Авторы Декларации подчеркивают, что их первым шагом к созданию Левого блока станет выдвижение на президентских выборах 2010 года единого кандидата от левых партий.

«Следующими шагами в этом направлении будут выдвижение общих кандидатов на выборах органов местного самоуправления и выработка совместной политической платформы для участия и победы в парламентских выборах», - говорится в заключении декларации.

Документ подписали представители областных организаций Компартии, Соцпартии, СДПУ(о), Всеукраинского союза женщин-тружениц «За будущее детей Украины!», Антифашистского комитета, ЛКСМУ, Союза советских офицеров и некоторых других партий и общественных организаций левого толка.