Черновецкий придумал красную «скоростную» печать

В мэрии Киева ввели специальные красные печати для документов, касающихся подготовки города к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает пресс-служба столичной городской госадминистрации, киевские власти приняли решение «включить зеленый свет» всей разрешительной документации, касающейся объектов, связанных с Евро-2012.

«Все задачи, которые перед нами ставятся по подготовке к чемпионату, решаются в сжатые сроки — не дольше 10 дней. Если вопрос решается дольше 10 дней, инвестор может обращаться ко мне, и мои чиновники будут нести за это персональную ответственность. Мы специально ввели красный штамп со знаком Евро-2012, и все документы с таким штампом попадают ко мне на подпись в течение трех дней», — заявил Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.