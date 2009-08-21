Кабмин «на низком старте»: министры ждут, заседание до сих пор не началось

Заседание Кабинета министров, на котором должен рассматриваться вопрос об отмене постановления относительно утверждения перечня объектов, которые будут финансироваться в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, еще не началось.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

«В настоящий момент все министры находятся в зале заседаний, однако само заседание еще не началось», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что Кабинет министров Украины до начала работы Верховной Рады после перерыва намерен отменить свое постановление об утверждении перечня объектов к Евро-2012, на которые будут потрачены средства, предусмотренные заветированным Президентом законом о внесении изменений в государственный бюджет.

На отмене этого постановления настаивала фракция Партии регионов.

Внеочередная сессия началась в 14.00.