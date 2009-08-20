Князевич уверяет, что двое младенцев в Донецке умерли не из-за вакцины

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что смерть двух младенцев в Донецкой области не имеет причинно-следственной связи с вакцинацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Как главный санитарный врач государства, так и руководство области утверждают четко, что такой связи не имеет. Сейчас созданы комиссии по расследованию каждого случая отдельно”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, оба случая имеют разные причины. “Единственное, что их объединяет – одна область”, - считает министр.

В.КНЯЗЕВИЧ также привел статистку детской смертности в возрасте до одного года. В частности, по его словам, в 2008 году в Украине умерли 8 тысяч 297 детей в возрасте до 17 лет, в том числе 5 тысяч 49 детей - в возрасте до одного года.

Министр также обратился к журналистам, к будущим кандидатам в президенты и к лидерам парламентских фракций не политизировать процесс вакцинации. “Нам осталось только лишить надежды людей на медицинскую помощь, на добропорядочность того или другого врача, который должен прийти в критический момент, и тогда государство готово сдаться кому угодно”, - считает он.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Донецкой детской горбольнице №1 умер ребенок (3,5 месяца), доставленный в лечебное учреждение из Красноармейского района.

В тот же день в этой же больнице умер 4-месячный младенец из села Бахмутское (г. Соледар, Артемовский район). По данному факту прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, приведшим к смерти несовершеннолетнего).

Медицинское расследование показало, что причиной смерти ребенка из Бахмутского стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких неустановленной этиологии. По предварительным заключениям комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией только по времени.

Как сообщил и.о. главного санитарного врача Донецкой области Михаил КУШНАРЕВ, в Донецкой области по состоянию на 18 августа прививка вакциной «Пентаксим» (с.D2213) в области сделана 12 тыс. 842 детям, обычные местные и общие реакции обнаружены в 1,4% из них, что отвечает требованиям безопасности иммунобиологических препаратов.