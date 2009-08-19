Тимошенко опять отказалась выходить к журналистам

Премьер Юлия Тимошенко в который раз отменила свое общение с журналистами.

В среду в 14:30 после заседания правительства должна была состояться ее пресс-конференция, о чем сообщила пресс-секретарь премьера Марина Сорока.

Однако позже пресс-служба правительства отменила это мероприятие.

В этот понедельник Тимошенко уже собирала журналистов, чтобы сообщить статистические данные о развитии экономики во втором квартале, однако отказалась отвечать на вопросы.

Тогда Тимошенко сказала, что проведет пресс-конференцию в среду, 19 августа.

На прошлой неделе после заседания правительства Тимошенко также вопреки обещанию не проводила пресс-конференцию.

Украинская правда