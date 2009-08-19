Тимошенко опять отказалась выходить к журналистам
14:02, 19 августа 2009Политика
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Обещанную пресс-конференцию отменили
Премьер Юлия Тимошенко в который раз отменила свое общение с журналистами.
В среду в 14:30 после заседания правительства должна была состояться ее пресс-конференция, о чем сообщила пресс-секретарь премьера Марина Сорока.
Однако позже пресс-служба правительства отменила это мероприятие.
В этот понедельник Тимошенко уже собирала журналистов, чтобы сообщить статистические данные о развитии экономики во втором квартале, однако отказалась отвечать на вопросы.
Тогда Тимошенко сказала, что проведет пресс-конференцию в среду, 19 августа.
На прошлой неделе после заседания правительства Тимошенко также вопреки обещанию не проводила пресс-конференцию.
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