Тимошенко: президентские выборы уже де-факто начались

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приглашает 31 августа – 4 сентября специальную миссию Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ для участия в подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Для того, чтобы бюджетный процесс происходил абсолютно прогнозируемо, в полной координации с мировыми экспертами и мировыми финансовыми организациями, я обратилась к Международному валютному фонду и пригласила на 31 августа – 4 сентября специальную миссию специалистов МВФ под руководством Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, чтобы создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое участие специалистов МВФ станет еще одним стабилизирующим фактором в подготовке проекта госбюджета-2010.

Премьер также сообщила, что проект госбюджета будет формироваться на основе макропоказателей, согласованных с международными организациями и экспертами.

При этом глава правительства отметила, что подготовка проекта главного финансового документа страны осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом и будет направлена на рассмотрение в Верховную Раду в установленные сроки.

«Я не вижу никаких угроз для бюджетного процесса, кроме непосредственно разлада в политике. Важно, чтобы Верховная Рада не политизировала процесс принятия бюджета, а чтобы действительно профессионально выполнила свои полномочия. Как раз наибольший риск для бюджетного процесса представляет хаос, присутствующий в Верховной Раде и который образовался на фоне президентских выборов, которые, по сути, уже де-факто начались», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3%.

«Бюджет, который мы будем подавать в сентябре на 2010 год, мы отталкиваемся от низкой базы 2009 года, потому что кризис действительно больно ударил, уже будем давать уверенных 3% роста внутреннего валового продукта», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.