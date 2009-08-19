Тимошенко выразила соболезнование Путину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму соболезнования главе правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с трагедией на Саяно-Шушенской ГЭС.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

„От имени правительства Украины и от себя лично прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а также пожелать скорейшего выздоровления всем потерпевшим”, - говорится в телеграмме соболезнования главы правительства.

Справка УНИАН. 17 августа в России, на Саяно-Шушенской ГЭС, произошла техногенная катастрофа. В результате сильного толчка был разрушен один гидроагрегат, сильно повреждены еще два и здание машинного зала. После аварии ГЭС была полностью остановлена.

В результате аварии погибли 12 человек, 15 пострадали, еще 62 считают пропавшими без вести