Тимошенко выразила соболезнование Путину
В связи с трагедией на Саяно-Шушенской ГЭС
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму соболезнования главе правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с трагедией на Саяно-Шушенской ГЭС.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.
„От имени правительства Украины и от себя лично прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а также пожелать скорейшего выздоровления всем потерпевшим”, - говорится в телеграмме соболезнования главы правительства.
Справка УНИАН. 17 августа в России, на Саяно-Шушенской ГЭС, произошла техногенная катастрофа. В результате сильного толчка был разрушен один гидроагрегат, сильно повреждены еще два и здание машинного зала. После аварии ГЭС была полностью остановлена.
В результате аварии погибли 12 человек, 15 пострадали, еще 62 считают пропавшими без вести