"Политики больше не смогут делить Украину на восточную и западную"

23-24 августа общественные организации проведут Всеукраинскую акцию «День Независимости - на острове Хортица». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По информации пресс-службы, разработали идею Общественный альянс «Родной Ужгород», «Велобайк Закарпатья» и другие общественные организации региона при поддержке «Народной самообороны».

23-24 августа на Хортице состоится встреча молодежи из всех регионов Украины. Главной задачей, стоящей перед организаторами всеукраинского молодежного похода на Хортицу, - обеспечить молодым украинцам прямое, непосредственное и полноценное общение. Это, по мнению активистов «Народной самообороны», в дальнейшем поставит крест на попытках лидеров отдельных политических сил собирать политические дивиденды на выборах.

Как отметил на пресс-конференции в Ужгороде, откуда стартовала акция, председатель Закарпатской областной организации политической партии «Народная самооборона» Владимир КОСТЮЧЕНКО, “отныне таким политикам уже не удастся манипулировать сознанием украинцев, разыгрывая языковую или религиозную карты, или же делить Украину на восточную и западную, противопоставляя население этих частей единого государства друг другу. Нужно только помочь молодым людям встретиться, чтобы они сами смогли обсудить важные для них вопросы”.

Он отметил, что Хортица как место встречи представителей украинской молодежи избрана неслучайно. Ведь так в Украине повелось издавна, когда наступали трудные времена, казаки со всей Украины собирались в Сечи и решали судьбу страны и народа.

По информации пресс-службы “Народной самообороны”, в Хмельницком также состоялась пресс-конференция, во время которой молодые самооборонцы края презентовали представителям местных СМИ всеукраинскую акцию «День Независимости – на острове Хортица».

Во время мероприятия подчеркивалось, что целью акции является празднование дня рождения нашего государства нетрадиционным способом. Еще в ХVI веке на Хортице собирались, чтобы выработать пути отпора внешним оккупантам.

По дороге на Хортицу молодые люди посетят многие исторические места. В рамках мероприятия планируется написать «письмо турецкому султану» нашим политикам.

«В самые тяжелые времена лучшие сыновья украинского народа собирались на Хортице, давая присягу украинцам на верность, – подчеркнул лидер Хмельницкой областной организации политической партии «Народная самооборона» Олег ГОРБАЧЕВСКИЙ. – Сегодня опять эти времена наступили. Времена, когда мы должны сплотиться и продемонстрировать всем, что Украина едина. Ведь мы являемся свидетелями и экономического, и политического кризиса. Кроме того, мы слышим различные заявления от наших соседей, причем наиболее неприятным является тот факт, что некоторые политики эти заявления поддерживают. Чтобы дать достойный ответ всем недостойным упрекам, молодежь сегодня едет на Хортицу. Совершеннолетие нашего государства будут праздновать не в Киеве с нафталиновыми политиками, а дыша свободным воздухом Запорожской Сечи».