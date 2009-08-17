Ющенко собрался на Сорочинскую ярмарку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 19 августа посетит Национальную Сорочинскую ярмарку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что эта ярмарка проходит ежегодно в селе Большие Сорочинцы Полтавской области.

Также планируется, что В.ЮЩЕНКО посетит церковь-музей Николая Гоголя, выступит на открытии выставки, ознакомится с экспозициями ярмарки и пообщается с ее участниками.

Как сообщалось, Национальная Сорочинская ярмарка пройдет 19-23 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. В этом году Национальная Сорочинская ярмарка будет проходить под знаком празднования 200-летия со дня рождения Н.В.Гоголя.