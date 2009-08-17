Тимошенко велела срочно подготовить свои избирательные штабы?

Избирательные штабы кандидата в президенты Юлии Тимошенко должны быть полностью готовы к 1 сентября.

Такой приказ премьер-министр отдала своим однопартийцам в конце прошлой недели, сообщил источник в руководстве "Батькивщины" газете "Дело".

"К подготовке региональных офисов кандидата в президенты Юлии Тимошенко есть множество требований, ряд из которых невыполнимы", - сказал он.

По словам источника, офис должен находиться исключительно в центральной части областных центров, занимать первый этаж и иметь метраж не менее 500 кв. м.

Такие требования появились из-за усиления конкуренции среди кандидатов в президенты, пояснил собеседник газеты. "Мы должны выглядеть солиднее по сравнению с другими штабами", - так аргументирует свое решение руководство "Батькивщины".

Вместе с тем глава фракции БЮТ в парламенте Иван Кириленко официально не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Давайте мы сначала преодолеем вето на закон о президентских выборах, а потом уже штабами займемся", - отметил он.

В то же время Кириленко как глава Днепропетровского областного штаба "Батькивщины" не исключил, что вместе с вето президент направит в парламент свои предложения по усовершенствованию закона, где могут быть прописаны и требования к формированию штабов. "Вернемся к этому вопросу после 21 августа", - пообещал Кириленко.

Главы местных партячеек "Батькивщины" в ряде регионов состоянием своих офисов довольны и не видят необходимости что-то менять. Например, в Хмельницком довольны помещением, хотя отмечают напряженку с кадрами.

А Черкасская городская парторганизация пока не нашла достойного помещения для избирательного штаба Тимошенко в Черкассах. Похожая ситуация и в Днепропетровской области - хотя там подтверждают, что "работа над реорганизацией штабов идет".

В то же время другой кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор Янукович уже имеет команду в полной боевой готовности.

"Наши избирательные штабы сформированы и готовы уже давно, что-то менять в последний момент мы не будем", - сказал "регионал" Александр Лавринович.

Украинская правда