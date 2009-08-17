МИД: у нас десятки тысяч граждан сейчас живут с двумя паспортами

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено вынесением на рассмотрение Государственной думы РФ законопроекта о порядке использования Вооруженных сил России за пределами страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Мы с тревогой воспринимаем такой документ. Это не только в отношении Украины, это касается любой территории», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО сообщил, что МИД поручило Посольству Украины в РФ выяснить, каким образом этот документ может касаться Украины, на территории которой находится Черноморский флот России.

Он отметил, что использование армии за пределами территории государства является свидетельством агрессии, а тем более, когда речь идет о защите российских граждан.

«У нас десятки тысяч граждан сейчас живут с двумя паспортами», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что внес в Госдуму законопроект о порядке использования Вооруженных сил РФ за пределами страны.