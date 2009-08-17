На стрельбах в Севастополе ранили женщину: Москва игнорирует ноту Киева

МИД Украины не получил ответ российской стороны на свою ноту по поводу огнестрельного ранения украинской гражданки во время стрельб в Севастополе.

Об этом сообщил на пресс-конференции и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Реакции ноль, прошел почти месяц», - сказал он.

«Нам говорят, что она не обратила внимание на табличку, которая была прибита на каком-то заборе. Ну, знаете, сам полигон находится на расстоянии 500 метров от жилищ граждан Украины. И дело не в том, что пострадавшая - гражданка Украины, а если бы пострадала гражданка Казахстана или РФ, мы бы так же реагировали, потому что нарушаются правила для проведения военных стрельб», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2009 года во время проведения боевых стрельб подразделениями ЧФ огнестрельное ранение получила гражданка Украины Ольга ЛИТВИНЕНКО.

6 августа в связи с этим Министерство иностранных дел Украины вручило вербальную ноту Временному поверенному в делах РФ в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

По мнению МИД Украины, этот трагический инцидент произошел из-за игнорирования российской стороной положений Соглашения и правил проведения учений с использованием стрелкового оружия.

Министерство рассчитывает, что российская сторона тщательным образом расследует этот трагический инцидент, привлечет к ответственности виновных, компенсирует причиненный вред здоровью пострадавшей, а также предоставит соответствующую официальную информацию украинской стороне.

В то же время Служба информации и общественных связей ЧФ РФ заявила, что жительница Севастополя получила пулевое ранение на полигоне морской пехоты ЧФ РФ из-за неосторожности. “Несчастный случай стал возможным в связи с полным игнорированием гражданскими лицами предупреждающих надписей», установленных на месте проезда и прохода на полигон, говорится в сообщении Службы информации и общественных связей ЧФ РФ по поводу этого инцидента.