Тимошенко возлагает большие надежды на Верховную Раду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что депутаты отложат политику в сторону и преодолеют вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон по финансированию Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Я возлагаю большие надежды на то, что депутатская команда Верховной Рады в этом случае политику оставят за пределами Верховной Рады и будет проголосован законопроект, на который Президент наложил вето, и финансирование для Евро-2012 будет целиком и полностью обеспечено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что обвинения в намерении правительства финансировать подготовку чемпионата Европы по футболу за счет эмиссионных средств не имеет ничего общего с сутью законопроекта. «Все что говориться об эмиссии, которая как будто бы должна быть осуществлена, чтобы выполнить этот закон – это абсолютная неправда. Это контрпропаганда против нормальной здоровой работы бюджета, правительств и по сути обслуживания программы Евро-2012 финансово», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, речь идет о средствах, которые имеются в распоряжении Национального банка, заработанных в результате рефинансирования. «Эти деньги по закону должны быть перечислены в бюджет. Все эти средства при условии преодоления вето на закон будут направлены на финансирование Евро-2012», - пояснила она.

Глава правительства уточнила, что речь идет о 9,8 млрд. грн., которые предполагается направить на строительство спортивных объектов, дорог и аэропортов. «Когда эти почти 10 млрд. попадут в строительную отрасль, то у нас будут совершенно другие показатели строительной отрасли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ информировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012. Парламент принял закон 1 июля.