У Мороза созрел план, как вернуться в парламент

Социалистическая партия Украины 12 сентября на своем съезде окончательно определится с кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер СПУ Александр МОРОЗ заявил на пресс-конференции в Черновцах 16 августа.

Лидер СПУ напомнил, что не будет баллотироваться на пост главы государства, поскольку не считает его ключевой для решения государственных проблем в стране.

«Я не считаю, что сегодня должность Президента - это тот ключ для решения государственных проблем, которые существуют в Украине. Сегодня нужно делать социал-демократический поворот во внутренней и внешней политике страны, а это не функция Президента. Это функция парламента и правительства. Поэтому наша стратегическая задача – вернуть партию в парламент, а затем с другими партнерами войти во властную коалицию и заставлять руководителей страны, в том числе Президента, осуществлять правильный для народа курс. Так это делается в европейских странах и такую работу наша партия демонстрировала в прошлом парламенте, находясь в антикризисной коалиции», - заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли поддерживать СПУ кандидата в Президенты от Коммунистической партии, А.МОРОЗ ответил: «Если будет блок, тогда посмотрим. Это не обязательно, поскольку в блоке, насколько я понимаю, будет несколько партий левого направления. Однако сам процесс создания блока по многим обстоятельствам непростой».

В то же время, А.МОРОЗ опроверг информацию, распространенную «несколькими печатными СМИ» о том, что Соцпартия на выборах поддержит кандидатуру лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

«В июле мы провели заседание политсовета СПУ, рассмотрели вопрос о создании «левого блока» с коммунистами, приняв решение, что поддержим идею создания такого блока. Мы можем выдвинуть в блоке собственную кандидатуру на должность Президента Украины, однако понимаем, что нужно выдвигать одну кандидатуру. Фамилии никакие не назывались и никто не вел агитацию за Петра СИМОНЕНКО», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, «у нас может быть согласованная единая кандидатура на выборах Президента, но при обязательном принципиальном условии социалистов: перед этим с КПУ подписывается политическое соглашение о едином «левом блоке» на местных и парламентских выборах. Тогда будет доверие у людей, уважение и гарантия того, что мы освобождаем избирателя от сложности выбора между левыми партиями, и людям проще будет определяться. Это гарантирует, что такой блок мог бы иметь 12-15% минимум в составе будущего парламента».

По просьбе корреспондента УНИАН прокомментировать недовольство члена СПУ, бывшего руководителя Фонда госимущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО такой позицией партии, А.МОРОЗ ответил: «Разговоры о конфликтах в нашей партии относительно выдвижения Валентины СЕМЕНЮК кандидатом в Президенты – это спекуляции и надуманные вещи. На политсовете выступала сама Валентина Петровна (СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО), которая сказала, что она «солдат партии» и поступит так, как нужно партии».

«12 сентября наш съезд окончательно определится относительно собственной кандидатуры в Президенты. Хотя предыдущий, 14-й съезд СПУ назвал Валентину СЕМЕНЮК в качестве возможного кандидата на должность Президента от партии», - отметил А.МОРОЗ.