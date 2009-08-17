Черновецкий предлагает Украине рецепт Пиночета

Украине необходимо «единоличное управление и сосредоточение власти в одних руках».

Об этом заявил городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в эфире «5-го канала».

«В условиях тотального кризиса кто-то один должен руководить страной. Ее коллективно вывести из политического и экономического кризиса невозможно», - считает он.

«Нужны изменения к Конституции, когда страна превратится в общепринятую европейскую или американскую модель, где один человек будет отвечать за ситуацию в стране», - убежден мэр столицы.

«Новый президент должен будет инициировать очень важные законы, которые нынешний состав парламента не в состоянии принять. Он должен будет через референдум провести эти конституционные изменения, буквально с использованием силы», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Не какой-то тоталитарной, а ближе к революционной. Вынудить парламент через мнение людей принять эти изменения и сосредоточить власть в руках», - отметил городской председатель Киева.

Он считает необходимым «проведение социальных реформ, которые должны быть основаны на выполнении бюджета и на важных экономических новеллах».

«Нужны новые люди в команде нового президента, которые будут эти новеллы продуцировать на уровне идей и воплощения в жизнь. Не очень популярный пример, но он привел к большим позитивным результатам - это пример Пиночета», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Проблема в том, что Пиночет расстреливал людей - это плохо, и за это его наказали. Но он взял за основу модель процветающей страны США. Он пригласил команду молодых менеджеров одной из бирж, и они фактически стали руководить страной», - уточнил он .

Мэр Киева подчеркнул, что «в результате Чили среди латиноамериканских стран вышла на одно из первых мест».

«Кстати, он решительно боролся и с коррупцией. Но это немножко тема тоталитарного правления страной, а я сторонник демократии», - цитирует Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «Украинская правда».